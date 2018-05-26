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"Реал" выиграл финал Лиги чемпионов в Киеве

Суббота, 26 мая 2018, 23:44
Реал выиграл финал Лиги чемпионов в Киеве
Фото с сайта УЕФА

Мадридский "Реал" выиграл Лигу Чемпионов в сезоне 2017/2018.

В финальном матче, который проходил в Киеве на НСК "Олимпийский", мадридцы со счетом 3:1 одолели английский "Ливерпуль".

Для "Реала" этот выигрыш Лиги Чемпионов стал третьим подряд. Тем самым мадридцы повторили собственный рекорд, установленный в 60-х годах прошлого века.

Первый тайм матча стал драматичным для двух игроков обеих команд. Уже на 20-х минутах первого тайма "Ливерпуль" лишился своего главного бомбардира Салаха, который получил повреждение плеча в борьбе с Серхио Рамосом. Салах покидал поле со слезами на глазах и это была самая большая потеря для "мерсисайдцев". Та же судьба постигла через несколько минут и защитника "Реала" Карвахаля, который также был заменен.

Что касается самой игры, то в первые 45-ть минут территориальное преимущество было у мадридцев, но единственный удар в створ ворот был именно у "Ливерпуля".

Второй тайм получился веселее. Уже на 47-й минуте после удара Иско англичан спасает перекладина. Далее пришло время неприятно удивлять вратаря "Ливерпуля" Кариуса. На 51-й минуте Кариус неудачно выбрасывает мяч у своих ворот и Бензема подставляет ногу, и круглый закатился в сетку ворот - 1:0.

"Ливерпуль" довольно быстро отыгрался. После подачи стандарта и скидки от Ловрена Мане пробивает ворота "Реала" - 1:1. Англичане через несколько минут могли выйти вперед. После удара Мане ворота "Реала" спасает штанга.

На 64-й минуте удачно вышел на замену Гарет Бэйл, великолепным ударом через себя пробивает в верхний угол ворот английского клуба - 2:1. Имел единственную возможность забить в этой встрече и Криштиану Роналду, но его удар заблокировал Робертсон.

Испортил концовку этой игры опять-таки Кариус. После несложного удара Бейла мяч залетает от рук вратаря в сетку ворот "Ливерпуля" - 3:1. На этом борьба "Ливерпуля" закончилась. После игры Кариус со слезами на глазах просил прощения у болельщиков "Ливерпуля", а "Реал" праздновал свою 13-ю победу в Лиге Чемпионов.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол
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