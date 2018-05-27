У Криму знову відмовились відкрити справу за фактом загибелі Веджіє Кашка - адвокат

Управління Слідчого комітету РФ в анексованому нею Криму повторно відмовилося відкрити кримінальне провадження за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

Полозов зазначив, що у лютому 2018 року підконтрольне РФ слідство відмовлялося порушувати кримінальну справу за фактом смерті Кашка на підставі відсутності обставин, передбачених ч. 1 ст. 105 (вбивство), ч. 1 ст. 109 (спричинення смерті з необережності), ч. 4 ст. 111 (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого) Кримінального кодексу Росії.

"Крім того, було відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно п'ятьох співробітників МВС РФ по ч. 1 ст. 285 (зловживання посадовими повноваженнями), п. "в" ч. 3 ст. 286 (перевищення посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків) КК РФ", - додав адвокат.

"Слідчий вказав як підставу своєї відмови в порушенні цих кримінальних справ природні причини смерті Веджіє Кашка, засновуючи свій висновок на результатах судово-медичної експертизи.

Після моєї заяви про ознайомлення з матеріалами перевірки, в тому числі з результатами судмедекспертизи, постанова була скасована, а перевірка відновилася", - підкреслив він.

Полозов повідомив, що під час перевірки провели кілька експертиз, після чого слідчий виніс нову постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

Також слідство не порушило кримінальної справи стосовно лікаря швидкої медичної допомоги за статтею "заподіяння смерті з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків".

"Для подальшого розслідування обставин загибелі Кашка необхідно детально, із залученням фахівців, вивчити всі проведені судово-медичні експертизи й інші документи, зібрані слідством у матеріалі перевірки. Однак із лютого цей матеріал недоступний.

До травня він перебував у дослідчому провадженні слідчого за відновленою перевіркою й уже майже місяць перебуває в російській прокуратурі у Криму", - написав Полозов.

Він додав, що подав слідчому повторну заяву про ознайомлення з матеріалом перевірки.

"Незалежно від процесуальних і бюрократичних маніпуляцій, що затягують процес розслідування справи Кашка, здійснюваних російською адміністрацією, воно триватиме до вичерпного встановлення всіх обставин", - підкреслив адвокат.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".