В Крыму снова отказались открыть дело по факту гибели Веджие Кашка - адвокат

Управление Следственного комитета РФ в аннексированном Крыму повторно отказалось открыть уголовное производство по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Полозов отметил, что в феврале 2018 года подконтрольное РФ следствие отказывалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Веджие Кашка по основанию отсутствия событий, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) , ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

Кроме того, было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении пятерых сотрудников МВД РФ по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), п. "в" ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ", - добавил адвокат.

"Следователь указал в качестве основания своего отказа в возбуждении этих уголовных дел естественные причины смерти Веджие Кашка, основывая свой вывод на результатах судебно-медицинской экспертизы.



После моего заявления об ознакомлении с материалами проверки, в т.ч. с результатами СМЭ, постановление было отменено, а проверка возобновилась вновь ещё на несколько месяцев", - подчеркнул он.

Полозов сообщил, что во время проверки провели несколько экспертиз, после чего следователь вынес новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Также следствие не возбудило уголовного дела в отношении врача скорой медицинской помощи по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"Для дальнейшего расследования обстоятельств гибели Веджие Кашка необходимо подробно, с привлечением специалистов, изучить все проведенные судебно-медицинские экспертизы и другие документы, собранные следствием в материале проверки. Однако, с февраля этот материал недоступен.

До мая он находился в доследственном производстве следователя по возобновленной проверке, и уже почти месяц находится в российской прокуратуре в Крыму", - написал Полозов.

Он добавил, что подал следователю повторное заявление об ознакомлении с материалом проверки.

"Вне зависимости от процессуальных и бюрократических манипуляций, затягивающих процесс расследования дела Веджие Кашка, осуществляемых российской администрацией, оно будет продолжаться до исчерпывающего установления всех обстоятельств", - подчеркнул адвокат.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".