У ЗСУ зникли 2 бійців, бойовики заявили про затримання "дезертирів"

З 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 25 травня зникли 2 військовослужбовців, наступного дня бойовики заявили про затримання українців.

В "ЛНР" заявили, що затримали 2 українських бійців з 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які намагалися перейти через сіру зону.

Про це повідомляє підконтрольний бойовикам інформаційний ресурс.

"26 травня двоє озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які втекли з позицій, були виявлені і затримані при спробі переходу через так звану сіру зону військовослужбовцями народної міліції ЛНР", – заявив представник так званого міністерства оборони "ЛНР" Андрій Марочко.

На сторінці 14-ї бригади у Facebook підтвердили, що 2 військовослужбовців 25 травня самовільно покинули розташування військової частини.