Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗСУ зникли 2 бійців, бойовики заявили про затримання "дезертирів"

Неділя, 27 травня 2018, 05:45
У ЗСУ зникли 2 бійців, бойовики заявили про затримання дезертирів

З 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 25 травня зникли 2 військовослужбовців, наступного дня бойовики заявили про затримання українців.

В "ЛНР" заявили, що затримали 2 українських бійців з 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які намагалися перейти через сіру зону.

Про це повідомляє підконтрольний бойовикам інформаційний ресурс.

"26 травня двоє озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які втекли з позицій, були виявлені і затримані при спробі переходу через так звану сіру зону військовослужбовцями народної міліції ЛНР", – заявив представник так званого міністерства оборони "ЛНР" Андрій Марочко.

На сторінці 14-ї бригади у Facebook підтвердили, що 2 військовослужбовців 25 травня самовільно покинули розташування військової частини.

"25 травня два військовослужбовці самовільно залишили розташування військової частини, станом на сьогодні їх місце перебування не встановлено.

Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку зазначених військовослужбовців",  йдеться у повідомленні.

Теми: ЛНРОРДЛОЗбройні силиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЛНР
Щоб потиснути руку Путіну, ватажок "ЛНР" тиждень просидів на карантині у Москві – ЗМІ
Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: