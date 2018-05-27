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В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании "дезертиров"

Воскресенье, 27 мая 2018, 05:45
В ВСУ пропали 2 бойцов, боевики заявили о задержании дезертиров

Из 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 25 мая пропали 2 военнослужащих, на следующий день боевики заявили о задержании украинцев.

В "ЛНР" заявили, что задержали 2 украинских бойцов из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались перейти через серую зону.

Об этом сообщает подконтрольный боевикам информационный ресурс.

"26 мая двое вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сбежали с позиций, были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону военнослужащими народной милиции ЛНР", - заявил представитель так называемого министерства обороны "ЛНР" Андрей Марочко.

На странице 14-й бригады в Facebook подтвердили, что 2 военнослужащих 25 мая самовольно покинули расположение воинской части.

"25 мая двое военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части, на сегодня их местонахождение не установлено.

Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих", - говорится в сообщении.

Темы: ЛНРОРДЛОВооруженные силыДонбасс
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