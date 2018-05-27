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На Луганщині від обстрілу загинули 2 співробітників "Альфи" СБУ

Неділя, 27 травня 2018, 12:24
На Луганщині від обстрілу загинули 2 співробітників Альфи СБУ

На Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє військовослужбовців спецпідрозділу СБУ "Альфа", ще один важко поранений.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook в неділю.

"Служба безпеки України із сумом сповіщає про трагічну подію на Луганщині. Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО "А", ще один важко поранений", - написала Гітлянська.

Вона повідомила, що загинули підполковник Руслан Муляр та прапорщик Юрій Журавльов.

Українська правда

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Теми: СБУДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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