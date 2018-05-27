Князєв розповів, скільки іноземних фанів звернулося до поліції

За час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА до поліції надійшло 71 звернення іноземних громадян, з них 20 мають ознаки кримінального правопорушення.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба поліції.

Крім того, надходило 4 повідомлення про замінування об'єктів столичної інфраструктури. За всіма цими фактами тривають дії, передбачені законодавством України.

За словами Князєва, під час проведення фінальних матчів УЄФА Україну відвідали майже 25 тисяч гостей та уболівальників.

Сам фінал Ліги чемпіонів УЄФА між командами "Реал" та "Ліверпуль" на стадіоні НСК "Олімпійський" відвідали 53,5 тисяч уболівальників. Публічну безпеку забезпечували майже десять тисяч правоохоронців.

"До відльоту останніх уболівальників залишилося 39 рейсів", - повідомив Князєв.

Як відомо, 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбувася фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом". Матч завершився перемогою мадридського "Реалу".