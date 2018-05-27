Князев рассказал, сколько иностранных фанов обратилось в полицию

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Воскресенье, 27 мая 2018, 14:15

За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в полицию поступило 71 обращения иностранных граждан, из них 20 имеют признаки уголовного преступления.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба полиции.

Кроме того, поступило 4 сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры. По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины.

По словам Князева, во время проведения финальных матчей УЕФА Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков.

Сам финал Лиги чемпионов УЕФА между командами "Реал" и "Ливерпуль" на стадионе НСК "Олимпийский" посетили 53 500 болельщиков. Публичную безопасность обеспечивали почти десять тысяч правоохранителей.

"До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов", - сообщил Князев.

Как известно, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". Матч завершился победой мадридского "Реала".

Украинская правда
Темы: полиция футбол
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