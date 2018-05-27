Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Князев рассказал, сколько иностранных фанов обратилось в полицию

Воскресенье, 27 мая 2018, 14:15

За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в полицию поступило 71 обращения иностранных граждан, из них 20 имеют признаки уголовного преступления.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба полиции.

Кроме того, поступило 4 сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры. По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины.

По словам Князева, во время проведения финальных матчей УЕФА Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков.

Сам финал Лиги чемпионов УЕФА между командами "Реал" и "Ливерпуль" на стадионе НСК "Олимпийский" посетили 53 500 болельщиков. Публичную безопасность обеспечивали почти десять тысяч правоохранителей.

"До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов", - сообщил Князев.

Как известно, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". Матч завершился победой мадридского "Реала".

Украинская правда
Темы: полицияфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
полиция
Директор инвестфонда из Киева убил бывшего управляющего банка и сжег тело – полиция
В Киеве назначили нового главу полиции
В одесском Доме профсоюзов взорвалась граната: есть погибший и раненый
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: