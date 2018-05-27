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У Миколаєві все ще тліє сміттєзвалище, можливе повторне загорання

Неділя, 27 травня 2018, 14:45

На міському сміттєзвалищі Миколаєва продовжують виникати окремі осередки тління сміття.

Про це повідомляє в неділю Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що горіння виникло ще 25 травня. Пожежу вдалося приборкати на площі 1500 кв.м у найкоротший час.

 
ГУ ДСНС України у Миколаївській області

"Однак через порушення правил cкладування, розміщення, утилізації, ліквідації та використання промислових і побутових відходів, вже третій день поспіль продовжують виникати окремі осередки тління сміття. Це може спровокувати повторне загорання", - зазначили в ДСНС.

Тому, для недопущення виникнення пожежі на міському сміттєзвалищі, на місці продовжують чергувати рятувальники. Минулої доби загальна площа усіх осередків, які протушували вогнеборці склала 300 кв.м.

Також на місці працює техніка КП "Миколаївкомунтранс".

У прес-службі зазначили, що ситуація контрольована.

Як повідомлялося, 25 травня на головному міському сміттєзвалищі у Миколаєві біля села Велика Корениха спалахнула масштабна пожежа.

Українська правда
Теми: МиколаївДСНС
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