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В Николаеве все еще тлеет свалка, возможно повторное возгорание

Воскресенье, 27 мая 2018, 14:45

На городской свалке Николаева продолжают возникать отдельные очаги тления мусора.

Об этом сообщает в воскресенье Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что горение возникло еще 25 мая. Пожар удалось обуздать на площади 1500 кв.м в кратчайшие сроки.

 
ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

"Однако из-за нарушения правил складирования, размещения, утилизации, ликвидации и использования промышленных и бытовых отходов, уже третий день подряд продолжают возникать отдельные очаги тления мусора. Это может спровоцировать повторное возгорание", - отметили в ГСЧС.

Поэтому, для недопущения возникновения пожара на городской свалке, на месте продолжают дежурить спасатели. За прошедшие сутки общая площадь всех очагов, которые протушевали пожарные составила 300 кв.м.

Также на месте работает техника КП "Николаевкоммунтранс".

В пресс-службе отметили, что ситуация контролируемая.

Как сообщалось, 25 мая на главной городской свалке в Николаеве возле села Большая Корениха вспыхнул масштабный пожар.

Украинская правда
Темы: НиколаевГСЧС
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