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У ФФУ кажуть, що не розпродавали квитки з дитячої квоти

Неділя, 27 травня 2018, 15:48

Федерація футболу України заявляє, що, згідно з умовами співпраці з УЄФА, квоти дитячих квитків на фінальний матч Ліги Чемпіонів у Києві передбачено не було.

Так у ФФУ відреагували на публікації в ЗМІ щодо того, що Федерація футболу начебто реалізує свою квоту квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА через спекулянтів, і ці квитки начебто належали до "дитячої квоти".

"Офіційно повідомляємо, що згідно з умовами співпраці з УЄФА квитки, що були виділені Україні, розповсюджувалися виключно серед заявок представників футбольної спільноти. Відповідно до погоджених правил квоти дитячих квитків передбачено не було", - заявили у Федерації.

Як повідомлялося, у суботу спортивне видання Sport Arena заявило, що Федерація футболу України реалізує свою квоту квитків на фінал Ліги чемпіонів за допомогою спекулянтів, які в кілька разів завищують ціни.

У цьому повідомленні не згадувалося про "дитячу квоту", з якої нібито продавалися квитки. Водночас про це заявляв журналіст Роман Бебех.

Українська правда
Теми: футбол
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