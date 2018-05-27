В ФФУ говорят, что не распродавали билеты из детской квоты

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Воскресенье, 27 мая 2018, 15:48

Федерация футбола Украины заявляет, что, согласно условиям сотрудничества с УЕФА, квоты детских билетов на финальный матч Лиги Чемпионов в Киеве предусмотрено не было.

Так в ФФУ отреагировали на публикации в СМИ о том, что Федерация футбола якобы реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА через спекулянтов, и эти билеты якобы принадлежали к "детской квоте".

"Официально сообщаем, что согласно условиям сотрудничества с УЕФА билеты, которые были выделены Украине, распространялись исключительно среди заявок представителей футбольного сообщества. В соответствии с согласованными правилами квоты детских билетов предусмотрено не было", - заявили в Федерации.

Как сообщалось, в субботу спортивное издание Sport Arena заявило, что Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены.

В этом сообщении не упоминалось о "детской квоте", из которой якобы продавались билеты. В то же время об этом заявлял журналист Роман Бебех.

Украинская правда
Темы: футбол
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