В ФФУ говорят, что не распродавали билеты из детской квоты

Федерация футбола Украины заявляет, что, согласно условиям сотрудничества с УЕФА, квоты детских билетов на финальный матч Лиги Чемпионов в Киеве предусмотрено не было.

Так в ФФУ отреагировали на публикации в СМИ о том, что Федерация футбола якобы реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА через спекулянтов, и эти билеты якобы принадлежали к "детской квоте".

"Официально сообщаем, что согласно условиям сотрудничества с УЕФА билеты, которые были выделены Украине, распространялись исключительно среди заявок представителей футбольного сообщества. В соответствии с согласованными правилами квоты детских билетов предусмотрено не было", - заявили в Федерации.

Как сообщалось, в субботу спортивное издание Sport Arena заявило, что Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены.

В этом сообщении не упоминалось о "детской квоте", из которой якобы продавались билеты. В то же время об этом заявлял журналист Роман Бебех.