Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: У Сирії загинули шестеро росіян - військові і бійці "Вагнера"

Неділя, 27 травня 2018, 20:13

У Сирії під час бою, який відбувся в ніч на 23 травня, загинули шестеро людей - четверо російських військовослужбовців і двоє бійців ПВК "Вагнер".

Про це пише російське видання "Новая газета" з посиланням на власні джерела.

Також до одного з госпіталів Москви доставили двох людей.

За даними джерела, у провінції Дейр ез-Зор, де сталося зіткнення, бійці ПВК "Вагнер" регулярно охороняють "асадовські нафтові вишки".

Разом з тим регіональне видання "Чіта.ру" повідомило про загибель у Сирії 4 осіб з Забайкальського краю і 2 - з Башкортостану.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) виявила у соцмережах повідомлення від 25 травня "про загибель у Сирії російського військовослужбовця Кирила Поліщука, який також загинув 23 травня".

Раніше у Міноборони РФ заявили, що у провінції Дейр ез-Зор стався бій між кількома групами терористів і артбатареєю урядових військ, яку атакували. Бій почався вночі і тривав близько години.

У МО РФ дату бою не уточнили. Також там стверджують, що у Сирії загинули двоє військових радників, а поранень зазнали 5 росіян, двоє з яких згодом померли у госпіталі.

Теми: СиріяРосіяжертвиармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: