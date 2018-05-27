ЗМІ: У Сирії загинули шестеро росіян - військові і бійці "Вагнера"

У Сирії під час бою, який відбувся в ніч на 23 травня, загинули шестеро людей - четверо російських військовослужбовців і двоє бійців ПВК "Вагнер".

Про це пише російське видання "Новая газета" з посиланням на власні джерела.

Також до одного з госпіталів Москви доставили двох людей.

За даними джерела, у провінції Дейр ез-Зор, де сталося зіткнення, бійці ПВК "Вагнер" регулярно охороняють "асадовські нафтові вишки".

Разом з тим регіональне видання "Чіта.ру" повідомило про загибель у Сирії 4 осіб з Забайкальського краю і 2 - з Башкортостану.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) виявила у соцмережах повідомлення від 25 травня "про загибель у Сирії російського військовослужбовця Кирила Поліщука, який також загинув 23 травня".

Раніше у Міноборони РФ заявили, що у провінції Дейр ез-Зор стався бій між кількома групами терористів і артбатареєю урядових військ, яку атакували. Бій почався вночі і тривав близько години.

У МО РФ дату бою не уточнили. Також там стверджують, що у Сирії загинули двоє військових радників, а поранень зазнали 5 росіян, двоє з яких згодом померли у госпіталі.