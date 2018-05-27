СМИ: В Сирии погибли шесть россиян - военные и бойцы "Вагнера"
В Сирии во время боя, который произошел в ночь на 23 мая, погибли шесть человек - четверо военнослужащих и два бойца ЧВК "Вагнер".
Об этом пишет российское издание "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.
Также в один из госпиталей Москвы были доставлены два человека.
По данным источника, в провинции Дейр эз-Зор, где произошло столкновение, бойцы ЧВК "Вагнер" регулярно охраняют "асадовские нефтяные вышки".
Вместе с тем региональное издание "Чита.ру" сообщило о гибели в Сирии 4 человек из Забайкальского края и 2 - из Башкортостана.
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в соцсетях сообщение от 25 мая "о гибели в Сирии российского военнослужащего Кирилла Полищука, который также погиб 23 мая".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Дейр эз-Зор произошел бой между несколькими группами террористов и артбатареей правительственных войск, которую атаковали. Бой начался ночью и длился около часа.
В МО РФ дату боя не уточнили. Также там утверждают, что в Сирии погибли два военных советника, а ранения получили 5 россиян, двое из которых позже скончались в госпитале.