СМИ: В Сирии погибли шесть россиян - военные и бойцы "Вагнера"

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Воскресенье, 27 мая 2018, 20:13

В Сирии во время боя, который произошел в ночь на 23 мая, погибли шесть человек - четверо военнослужащих и два бойца ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет российское издание "Новая газета" со ссылкой на собственные источники. 

Также в один из госпиталей Москвы были доставлены два человека.

По данным источника, в провинции Дейр эз-Зор, где произошло столкновение, бойцы ЧВК "Вагнер" регулярно охраняют "асадовские нефтяные вышки".

Вместе с тем региональное издание "Чита.ру" сообщило о гибели в Сирии 4 человек из Забайкальского края и 2 - из Башкортостана.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в соцсетях сообщение от 25 мая "о гибели в Сирии российского военнослужащего Кирилла Полищука, который также погиб 23 мая".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Дейр эз-Зор произошел бой между несколькими группами террористов и артбатареей правительственных войск, которую атаковали. Бой начался ночью и длился около часа.

В МО РФ дату боя не уточнили. Также там утверждают, что в Сирии погибли два военных советника, а ранения получили 5 россиян, двое из которых позже скончались в госпитале. 

Темы: Сирия Росcия жертвы армия
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