СМИ: В Сирии погибли шесть россиян - военные и бойцы "Вагнера"

В Сирии во время боя, который произошел в ночь на 23 мая, погибли шесть человек - четверо военнослужащих и два бойца ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет российское издание "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.

Также в один из госпиталей Москвы были доставлены два человека.

По данным источника, в провинции Дейр эз-Зор, где произошло столкновение, бойцы ЧВК "Вагнер" регулярно охраняют "асадовские нефтяные вышки".

Вместе с тем региональное издание "Чита.ру" сообщило о гибели в Сирии 4 человек из Забайкальского края и 2 - из Башкортостана.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в соцсетях сообщение от 25 мая "о гибели в Сирии российского военнослужащего Кирилла Полищука, который также погиб 23 мая".