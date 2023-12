Делегації США та Пхеньяна зустрілися: підготовка до саміту лідерів триває

Делегація США 27 травня провела зустріч з представниками КНДР щодо подальшої підготовки саміту лідерів США та Північної Кореї.

Про це 27 травня повідомила речниця Держдепу США Хізер Науерт, пише Reuters.

За її словами, зустріч відбулася у Пханмунджомі - у демілітаризованій прикордонній зоні між КНДР та Південною Кореєю.

"Ми продовжуємо готуватися до зустрічі президента (США - ред.) з лідером КНДР Кім Чен Ином", - зазначила Науерт.

За даними видання The Washington Post, представники США зустрілися з віце-міністром іноземних справ КНДР, а зустрічі триватимуть у понеділок та вівторок у Тонгілгакі – північнокорейському павільйоні у Пханмунджомі, де раніше проводилися міжкорейські переговори та було підписано перемир'я під час Корейської війни 1950-53 рр.

Президент США Дональд Трамп згодом заявив у своєму Твіттері: "Команда Сполучених Штатів прибула до Північної Кореї, щоб організувати самміт між мною та Кім Чен Ином. Я вірю, що Північна Корея має яскравий потенціал і колись стане великою економічною та фінансовою нацією. Кім Чен Ин у цьому погоджується зі мною, це станеться".

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!