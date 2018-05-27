Делегації США та Пхеньяна зустрілися: підготовка до саміту лідерів триває

Делегація США 27 травня провела зустріч з представниками КНДР щодо подальшої підготовки саміту лідерів США та Північної Кореї.

Про це 27 травня повідомила речниця Держдепу США Хізер Науерт, пише Reuters.

За її словами, зустріч відбулася у Пханмунджомі - у демілітаризованій прикордонній зоні між КНДР та Південною Кореєю.

"Ми продовжуємо готуватися до зустрічі президента (США - ред.) з лідером КНДР Кім Чен Ином", - зазначила Науерт.

За даними видання The Washington Post, представники США зустрілися з віце-міністром іноземних справ КНДР, а зустрічі триватимуть у понеділок та вівторок у Тонгілгакі – північнокорейському павільйоні у Пханмунджомі, де раніше проводилися міжкорейські переговори та було підписано перемир'я під час Корейської війни 1950-53 рр.

Президент США Дональд Трамп згодом заявив у своєму Твіттері: "Команда Сполучених Штатів прибула до Північної Кореї, щоб організувати самміт між мною та Кім Чен Ином. Я вірю, що Північна Корея має яскравий потенціал і колись стане великою економічною та фінансовою нацією. Кім Чен Ин у цьому погоджується зі мною, це станеться".

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2018

Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що команда представників США вранці 27 травня вирушає до Сінгапуру для опрацювання логістики можливого саміту лідерів США та КНДР.

24 травня Дональд Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

26 травня лідери Південної та Північної Кореї несподівано провели зустріч, в ході якої Кім Чен Ин підтвердив, що саміт КНДР і США має відбутися.

"Кім і я погодилися, що саміт 12 червня має бути проведений дуже успішно, і що наше прагнення до денуклеаризації корейського півострова і вічного режиму миру не мають бути зупинені", - заявил лідер Південної Кореї Мун Чже Ін.