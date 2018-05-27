Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Делегації США та Пхеньяна зустрілися: підготовка до саміту лідерів триває

Неділя, 27 травня 2018, 22:09

Делегація США 27 травня провела зустріч з представниками КНДР щодо подальшої підготовки саміту лідерів США та Північної Кореї. 

Про це 27 травня повідомила речниця Держдепу США Хізер Науерт, пише Reuters

За її словами, зустріч відбулася у Пханмунджомі - у демілітаризованій прикордонній зоні між КНДР та Південною Кореєю.

"Ми продовжуємо готуватися до зустрічі президента (США - ред.) з лідером КНДР Кім Чен Ином", - зазначила Науерт. 

За даними видання The Washington Post, представники США зустрілися з віце-міністром іноземних справ КНДР, а зустрічі триватимуть у понеділок та вівторок у Тонгілгакі – північнокорейському павільйоні у Пханмунджомі, де раніше проводилися міжкорейські переговори та було підписано перемир'я під час Корейської війни 1950-53 рр. 

Президент США Дональд Трамп згодом заявив у своєму Твіттері: "Команда Сполучених Штатів прибула до Північної Кореї, щоб організувати самміт між мною та Кім Чен Ином. Я вірю, що Північна Корея має яскравий потенціал і колись стане великою економічною та фінансовою нацією. Кім Чен Ин у цьому погоджується зі мною, це станеться". 

Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що команда представників США вранці 27 травня вирушає до Сінгапуру для опрацювання логістики можливого саміту лідерів США та КНДР.

24 травня Дональд Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

26 травня лідери Південної та Північної Кореї несподівано провели зустріч, в ході якої Кім Чен Ин підтвердив, що саміт КНДР і США має відбутися. 

"Кім і я погодилися, що саміт 12 червня має бути проведений дуже успішно, і що наше прагнення до денуклеаризації корейського півострова і вічного режиму миру не мають бути зупинені", - заявил лідер Південної Кореї Мун Чже Ін.

Українська правда
Теми: СШАКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
США підтвердили надання пакета військової допомоги Україні цього тижня
Блінкен і глава МЗС Болгарії обговорили безпекову допомогу Україні
США підтримують зусилля України у боротьбі з російськими шпигунами – Держдеп
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: