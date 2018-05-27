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Делегации США и Пхеньяна встретились: подготовка к саммиту лидеров продолжается

Воскресенье, 27 мая 2018, 22:09

Делегация США 27 мая провела встречу с представителями КНДР в рамках дальнейшей подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи.

Об этом 27 мая сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науерт, пишет Reuters.

По ее словам, встреча состоялась в Пханмунджоме - в демилитаризованной пограничной зоне между КНДР и Южной Кореей.

"Мы продолжаем готовиться к встрече президента (США - ред.) с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - отметила Науерт.

По данным издания The Washington Post, представители США встретились с вице-министром иностранных дел КНДР, а встречи будут проходить в понедельник и вторник в Тонгилгаке - северокорейском павильоне в Пханмунджоме, где ранее проводились межкорейские переговоры и было подписано перемирие во время Корейской войны 1950-53 гг.

Президент США Дональд Трамп позже заявил в своем Твиттере: "Команда Соединенных Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы организовать саммит между мной и Ким Чен Ыном. Я верю, что Северная Корея обладает ярким потенциалом и однажды станет великой экономической и финансовой нацией. Ким Чен Ын в этом соглашается со мной, это случится".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что команда представителей США утром 27 мая отправляется в Сингапур для отработки логистики возможного саммита лидеров США и КНДР.

24 мая Дональд Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

26 мая лидеры Южной и Северной Кореи неожиданно провели встречу, в ходе которой Ким Чен Ын подтвердил, что саммит КНДР и США состоится. 

"Ким и я согласились, что саммит 12 июня должен быть проведен очень успешно, и наше стремление к денуклеаризации корейского полуострова и вечного режима мира не должно быть остановлено", - заявил лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Украинская правда
Темы: СШАКНДР
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