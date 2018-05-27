Делегации США и Пхеньяна встретились: подготовка к саммиту лидеров продолжается

63 просмотра
Воскресенье, 27 мая 2018, 22:09

Делегация США 27 мая провела встречу с представителями КНДР в рамках дальнейшей подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи.

Об этом 27 мая сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науерт, пишет Reuters.

По ее словам, встреча состоялась в Пханмунджоме - в демилитаризованной пограничной зоне между КНДР и Южной Кореей.

"Мы продолжаем готовиться к встрече президента (США - ред.) с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - отметила Науерт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что команда представителей США утром 27 мая отправляется в Сингапур для отработки логистики возможного саммита лидеров США и КНДР.

Темы: США КНДР
powered by lun.ua
По теме
США отправляют в Сингапур команду для подготовки саммита с Ким Чен Ыном 26 мая 2018, 22:20
Трамп заявил о продуктивных перговорах о возобновлении встречи с Ким Чен Ыном 26 мая 2018, 06:58
Адвокат Трампа незадолго до его инаугурации виделся с олигархом, близким к Кремлю 26 мая 2018, 06:35
Все новости
Главные новости
В Вишневом горит склад с вторсырьем
Возле Яворовского полигона нашли мертвым военного
Украина и Болгария договорились строить дорогу из Одессы в Варну
За неделю боевики 50 раз стреляли из танков
Все новости
читай!

"Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве ": отрывок из книги

психология

Как завести друзей во взрослом возрасте