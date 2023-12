Делегации США и Пхеньяна встретились: подготовка к саммиту лидеров продолжается

Делегация США 27 мая провела встречу с представителями КНДР в рамках дальнейшей подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи.

Об этом 27 мая сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науерт, пишет Reuters.

По ее словам, встреча состоялась в Пханмунджоме - в демилитаризованной пограничной зоне между КНДР и Южной Кореей.

"Мы продолжаем готовиться к встрече президента (США - ред.) с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - отметила Науерт.

По данным издания The Washington Post, представители США встретились с вице-министром иностранных дел КНДР, а встречи будут проходить в понедельник и вторник в Тонгилгаке - северокорейском павильоне в Пханмунджоме, где ранее проводились межкорейские переговоры и было подписано перемирие во время Корейской войны 1950-53 гг.

Президент США Дональд Трамп позже заявил в своем Твиттере: "Команда Соединенных Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы организовать саммит между мной и Ким Чен Ыном. Я верю, что Северная Корея обладает ярким потенциалом и однажды станет великой экономической и финансовой нацией. Ким Чен Ын в этом соглашается со мной, это случится".

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!