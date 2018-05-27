Делегации США и Пхеньяна встретились: подготовка к саммиту лидеров продолжается

Делегация США 27 мая провела встречу с представителями КНДР в рамках дальнейшей подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи.

Об этом 27 мая сообщила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науерт, пишет Reuters.

По ее словам, встреча состоялась в Пханмунджоме - в демилитаризованной пограничной зоне между КНДР и Южной Кореей.

"Мы продолжаем готовиться к встрече президента (США - ред.) с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - отметила Науерт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что команда представителей США утром 27 мая отправляется в Сингапур для отработки логистики возможного саммита лидеров США и КНДР.