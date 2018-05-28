Лідер Південної Кореї може приєднатися до саміту КНДР і США

Офіційні особи Південної Кореї повідомили, що президент країни Мун Чже Ін може приєднатися до майбутнього саміту лідерів КНДР та США.

У президентському палаці в Сеулі зазначили, що участь Іна залежить від прогресу у підготовчих переговорах щодо проведення саміту між Дональдом Трампом та Кім Чен Ином, інформує BBC.

Історична зустріч, як очікується, відбудеться 12 червня у Сингапурі. Довкола її проведення існувала непевність після того, як Трамп заявив про її скасування. Але з того часу США та КНДР продовжили підготовку саміту.

Це буде перша в історії зустріч між лідером КНДР та чинним американським президентом.

Наразі деталі зустрічі залишаються неузгодженими, та очевидно, що переговори будуть зосереджені на темах денуклеаризації Корейського півострова та зниження напруги.

Європейська правда