Лідер Південної Кореї може приєднатися до саміту КНДР і США

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Понеділок, 28 травня 2018, 10:21

Офіційні особи Південної Кореї повідомили, що президент країни Мун Чже Ін може приєднатися до майбутнього саміту лідерів КНДР та США.

У президентському палаці в Сеулі зазначили, що участь Іна залежить від прогресу у підготовчих переговорах щодо проведення саміту між Дональдом Трампом та Кім Чен Ином, інформує BBC.

Історична зустріч, як очікується, відбудеться 12 червня у Сингапурі. Довкола її проведення існувала непевність після того, як Трамп заявив про її скасування. Але з того часу США та КНДР продовжили підготовку саміту.

Це буде перша в історії зустріч між лідером КНДР та чинним американським президентом.

Наразі деталі зустрічі залишаються неузгодженими, та очевидно, що переговори будуть зосереджені на темах денуклеаризації Корейського півострова та зниження напруги.

Європейська правда

Теми: Південна Корея КНДР США
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