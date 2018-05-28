Лидер Южной Кореи может присоединиться к саммиту КНДР и США

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Понедельник, 28 мая 2018, 10:21

Официальные лица Южной Кореи сообщили, что президент страны Мун Чжэ Ин может присоединиться к предстоящему саммиту лидеров КНДР и США.

В президентском дворце в Сеуле отметили, что участие Ина зависит от прогресса в подготовительных переговорах о проведении саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, передает BBC.

Историческая встреча, как ожидается, состоится 12 июня в Сингапуре. Вокруг ее проведения существовала неуверенность после того, как Трамп заявил о ее отмене. Но с тех пор США и КНДР продолжили подготовку саммита.

Это будет первая в истории встреча между лидером КНДР и действующим американским президентом.

Сейчас детали встречи остаются несогласованными, но очевидно, что переговоры будут сосредоточены на темах денуклеаризации Корейского полуострова и снижения напряжения.

Европейская правда

Темы: Южная Корея КНДР США
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