На Херсонщине горит 100 га леса

В Херсонской области вблизи н.п.Раденск на территории лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 100 га.

Об этом 28 мая сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Херсонского облуправления лесоохотничьего хозяйства, продолжается тушение низового пожара на площади около 100 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верховой пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет. В 20:20 тушение пожара авиацией приостановлено на ночное время", - сообщили в ГосЧС.

фото - госчс украины, FB С.Черного

По данным облуправления ГСЧС, пожар возник 28 мая около 13:30 на площади около 20 га с переходом в верховой пожар.

"По состоянию на 18:00 тушение на площади около 100 га, из которых 50 га - верхового - осложнялось сильными порывами ветра", - сообщил начальник облуправления ДСНС Сергей Черный.

При этом он напомнил, что 27 мая в 13:25 в 3 и 4 кварталах Раденского лесничества Олешковского района был зафиксирован пожар, который по состоянию на 18:00 локализовали на площади 25 га, 7 га из них - верхового пожара.

28 мая по состоянию на 10:00 продолжались работы по ликвидации пожара - ячеек тлеющей лесной подстилки.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что 27-30 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.