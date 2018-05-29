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Лікарі, які рятували Скрипалів, не впевнені в їх подальшому стані

Вівторок, 29 травня 2018, 04:39

Медики, які лікували колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію після отруєння, не знають, яка довгострокова перспектива стану їх здоров'я.

Про це пише Reuters.

Співробітники лікарні в Солсбері, які лікували Скрипаля та його дочку після отруєння нервово-паралітичною речовиною, очікували, що їх пацієнти не виживуть.

"Все свідчило про те, що вони не виживуть", - сказав консультант з інтенсивної терапії, який лікував Скрипалів, Стівен Юкес.

Він додав, що медична команда спочатку підозрювала, що Скрипалі страждають від передозування опіоїдами, перш ніж діагноз змінився.

Відповідаючи на питання про довгостроковий вплив отруєння на здоров'я Скрипалів, головний лікар медзакладу Крістін Бланшард заявила, що прогноз неясний.

"Чесна відповідь - ми не знаємо", - сказала вона, згідно з витягами з інтерв'ю, опублікованими програмою BBC Newsnight.

Колишнього шпигуна Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли у британському Солсбері 4 березня.

Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія, оскільки задіяна нервово-паралітична речовина була розроблена Радянським союзом. У Москві звинувачення заперечують.

Раніше Юлія Скрипаль записала відеозвернення, в якому заявила про своє небажання скористатися допомогою, яку пропонує посольство РФ у Великій Британії.

Теми: Велика БританіяРосіяскандал
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