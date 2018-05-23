Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Отруєна у Британії Юлія Скрипаль сподівається повернутись в Росію

Середа, 23 травня 2018, 20:31
Отруєна у Британії Юлія Скрипаль сподівається повернутись в Росію

Донька колишнього російського подвійного шпигуна Сергія Скрипаля Юлія, яку разом із батьком на початку березня отруїли у британському Солсбері, висловила бажання повернутися у Росію.

Про це йдеться у її заяві, яку вона надала агентству Reuters.

Скрипаль зустрілась із кореспондентом агентства у Лондоні та відмовилась відповідати на запитання. Натомість вона передала йому свою заяву, перекладену англійською мовою.

Скрипаль ще раз наголосила, що усі попередні заяви були зроблені від її імені. Вона подякувала за пропозицію допомоги з боку російського посольства, але знову відмовилась скористатися його послугами.

"Я прошу всіх поважати нашу з батьком конфіденційність. Нам потрібен час для відновлення та усвідомлення всього, що з нами трапилося", - зазначила Юлія Скрипаль.

Вона повідомила, що 9 квітня, провівши понад місяць у лікарні, з яких 20 днів – без свідомості, була виписана та зараз продовжує проходити реабілітацію. Скрипаль зазначила, що отруєння перевернуло її життя. Попри це, вона б хотіла повернутися в Росію.

"У довгостроковій перспективі я сподіваюся повернутися додому, у свою країну", - відзначила вона.

"Мені все ще важко змиритися з тим фактом, що на нас обох було скоєно напад. Нам обом пощастило пережити цю спробу вбивства. Наше відновлення було повільним і надзвичайно болючим", - додала Юлія Скрипаль.

 
юлія скрипаль
reuters

4 березня у британському Солсбері отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля разом з дочкою. Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія, оскільки задіяна нервово-паралітична речовина була розроблена Радянським союзом. У Москві звинувачення заперечують.

Європейська правда

Теми: РосіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: