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Доктора, которые лечили Скрипалей, не уверены в их дальнейшем состоянии

Вторник, 29 мая 2018, 04:39

Врачи, которые лечили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления, не знают, какова долгосрочная перспектива состояния их здоровья.

Об этом пишет Reuters.

Сотрудники больницы в Солсбери, которые лечили Скрипаля и его дочь после отравления нервно-паралитическим веществом, ожидали, что их пациенты не выживут.

"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - сказал консультант по интенсивной терапии, который лечил Скрипалей, Стивен Юкес.

Он добавил, что медицинская команда изначально подозревала, что Скрипали страдают от передозировки опиоидом, прежде чем диагноз изменился.

Отвечая на вопрос о долгосрочном воздействии отравления на здоровье Скрипалей, главный врач больницы Кристин Бланшард заявила, что прогноз неясен.

"Честный ответ - мы не знаем", - сказала она, согласно выдержкам из интервью, опубликованным программой BBC Newsnight.

Бывшего шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили в британском Солсбери 4 марта.

Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку было задействовано нервно-паралитическое вещество, разработанное Советским союзом. В Москве обвинения отрицают.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором заявила о своем нежелании воспользоваться помощью, предлагаемой посольством РФ в Великобритании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияРосcияскандал
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