ПА НАТО закликала підтримати надії України на вступ до Альянсу

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Вівторок, 29 травня 2018, 08:44

Парламентська асамблея НАТО закликала підтримати надії України та Грузії на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться в підсумковій декларації весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка у понеділок, 28 травня завершилася у Варшаві.

Парламентарі звернулися до лідерів Альянсу із закликом продемонструвати єдність на саміті в липні, та продемонструвати, що організація залишається надійною перед обличчям загроз безпеці. Головними загрозами учасники сесії назвали Росію і тероризм.

Члени ПА НАТО закликали лідерів дотримуватися двостороннього підходу у відносинах з РФ, який полягає, з одного боку, в обороні та стримуванні РФ для протидії московським зусиллям дестабілізувати союзників НАТО та сусідів, а з іншого – у відкритості до конструктивного діалогу.

У їхній заяві також міститься заклик до лідерів Альянсу надати Боснії і Герцеговині план реформ з підготовки до членства в НАТО та підтримати надії України та Грузії на вступ до НАТО.

"Європейська правда"

Теми: НАТО
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