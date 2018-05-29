ПА НАТО призвала поддержать надежды Украины на вступление в Альянс

Парламентская ассамблея НАТО призвала поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая в понедельник, 28 мая завершилась в Варшаве.

Парламентарии обратились к лидерам Альянса с призывом продемонстрировать единство на саммите в июле, и продемонстрировать, что организация остается надежной перед лицом угроз безопасности. Главными угрозами участники сессии назвали Россию и терроризм.

Члены ПА НАТО призвали лидеров придерживаться двустороннего подхода в отношениях с РФ, который заключается, с одной стороны, в обороне и сдерживании РФ для противодействия московским усилиям дестабилизировать союзников НАТО и соседей, а с другой - в открытости к конструктивному диалогу.

В их заявлении также содержится призыв к лидерам Альянса предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к членству в НАТО и поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в НАТО.

"Европейская правда"