Єльченко про миротворців на Донбасі: Хто туди піде воювати?

Навіть, якщо Росія погодиться на створення миротворчої місії ООН на Донбасі і це рішення буде затверджене в Радбезі, то виникне проблема її формування.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає Голос Америки.

"Яка країна дасть своїх людей, своїх солдат, військових в середину конфліктної ситуації, де стріляють, де важке озброєння? Це навіть не Африка, це танки, це гармати, це "Гради". Хто туди піде воювати?" - пояснив Єльченко.

Крім того, постпред додав, що створення миротворчої місії для України наразі не принесе нічого, окрім "морального задоволення".

За його словами, навіть якщо Росія блокуватиме введення місії миротворців ООН на Донбасі, то існує мандат створення миротворчої місії не в рамках ООН, а іншої регіональної організації, яка буде мати мандат ООН, але в ситуації з Україною підібрати таку організацію буде проблематично.

"Якщо це НАТО, то зрозуміло, що Росія це заблокує, говорили про ЄС, але в ЄС немає власних військових сил, СНД чи ШОС, чи Ташкентський договір, зрозуміло, що це не підходить ні нам, ні нашим партнерам", - сказав він.

Також він зазначив, що місія дорога і повинна буде фінансуватися з бюджету ООН.

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам розповів, що готовність надати своїх людей до складу миротворчої місії на сході України висловили понад 40 країн світу.

Нагадаємо, Україна і її західні союзники пропонують повномасштабну місію ООН, що перебуватиме на всій окупованій території Донбасу, включно з кордоном із Росією, і гарантуватиме безпеку загалом, а не лише для спостерігачів ОБСЄ, а також візьме під контроль склади озброєння російських гібридних сил на окупованій території, контролюватиме роззброєння незаконних збройних формувань тощо.

Під час консультацій в ООН Росія відкинула практично всі важливі положення, які дозволяють створити ефективну місію. Росія заявляє, що дійти до компромісу в питані розміщення миротворців на Донбасі можна лише через діалог з представниками невизнаних республік Донбасу.