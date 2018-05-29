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Ельченко о миротворцах на Донбассе: Кто туда пойдет воевать?

Вторник, 29 мая 2018, 10:54

Даже если Россия согласится на создание миротворческой миссии ООН на Донбассе и это решение будет утверждено в Совбезе, то возникнет проблема ее формирования.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Голос Америки.

"Какая страна даст своих людей, своих солдат, военных внутрь конфликтной ситуации, где стреляют, где тяжелое вооружение? Это даже не Африка, это танки, это пушки, это "Грады". Кто туда пойдет воевать?" - пояснил Ельченко.

Кроме того, постпред добавил, что создание миротворческой миссии для Украины пока не принесет ничего, кроме "морального удовлетворения".

По его словам, даже если Россия будет блокировать введение миссии миротворцев ООН на Донбассе, то существует мандат создания миротворческой миссии не в рамках ООН, а другой региональной организации, которая будет иметь мандат ООН, но в ситуации с Украиной подобрать такую ​​организацию будет проблематично.

"Если это НАТО, то понятно, что Россия это заблокирует, говорили о ЕС, но в ЕС нет собственных военных сил, СНГ или ШОС, или Ташкентский договор, понятно, что это не подходит ни нам, ни нашим партнерам", - сказал он.

Также он отметил, что миссия дорогая и должна будет финансироваться из бюджета ООН.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам рассказал, что готовность предоставить своих людей в состав миротворческой миссии на востоке Украины выразили более 40 стран мира.

Напомним, Украина и ее западные союзники предлагают полномасштабную миссию ООН, которая будет находиться на всей оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией, и гарантировать безопасность в целом, а не только для наблюдателей ОБСЕ, а также возьмет под контроль склады вооружения российских гибридных сил на оккупированной территории, будет контролировать разоружение незаконных вооруженных формирований и т.п.

Во время консультаций в ООН Россия отвергла практически все важные положения, которые позволяют создать эффективную миссию. Россия заявляет, что прийти к компромиссу в вопросе размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями непризнанных республик Донбасса.

Украинская правда

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Темы: ООНмиротворцыДонбасс
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