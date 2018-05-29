МЗС: у ДТП в Будапешті постраждало 28 українців
В результаті дорожньо-транспортної пригоди з українськими туристами в Будапешті постраждало 28 осіб.
Про це у Twitter повідомила речниця українського відомства Мар’яна Беца.
Двоповерховий туристичний автобус з України у понеділок ввечері, 28 травня, потрапив у ДТП в Будапешті.
За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.
За попередньою інформацією, загрози для життя пасажирів немає. Серед поранених немає дітей.
За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.