МЗС: у ДТП в Будапешті постраждало 28 українців

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Вівторок, 29 травня 2018, 11:45

В результаті дорожньо-транспортної пригоди з українськими туристами в Будапешті постраждало 28 осіб.

Про це у Twitter повідомила речниця українського відомства Мар’яна Беца.

Двоповерховий туристичний автобус з України у понеділок ввечері, 28 травня, потрапив у ДТП в Будапешті.

За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.

За попередньою інформацією, загрози для життя пасажирів немає. Серед поранених немає дітей.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: ДТП Угорщина Україна МЗС
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