МЗС: у ДТП в Будапешті постраждало 28 українців

В результаті дорожньо-транспортної пригоди з українськими туристами в Будапешті постраждало 28 осіб.

Про це у Twitter повідомила речниця українського відомства Мар’яна Беца.

Двоповерховий туристичний автобус з України у понеділок ввечері, 28 травня, потрапив у ДТП в Будапешті.

За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.

За попередньою інформацією, загрози для життя пасажирів немає. Серед поранених немає дітей.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.