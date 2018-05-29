МИД: в ДТП в Будапеште пострадали 28 украинцев

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Вторник, 29 мая 2018, 11:45

В результате дорожно-транспортного происшествия с украинскими туристами в Будапеште пострадали 28 человек.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Беца.

Двухэтажный туристический автобус из Украины в понедельник вечером, 28 мая, попал в ДТП в Будапеште.

По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров.

По предварительной информации, угрозы для жизни пассажиров нет. Среди раненых нет детей.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.

Украинская правда
Темы: ДТП Венгрия Украина МИД
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