МИД: в ДТП в Будапеште пострадали 28 украинцев
В результате дорожно-транспортного происшествия с украинскими туристами в Будапеште пострадали 28 человек.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Беца.
Двухэтажный туристический автобус из Украины в понедельник вечером, 28 мая, попал в ДТП в Будапеште.
По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров.
По предварительной информации, угрозы для жизни пассажиров нет. Среди раненых нет детей.
По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.