У Москві затримали російського режисера за пікет на підтримку Сенцова

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Вівторок, 29 травня 2018, 12:21

У центрі Москви поліція затримала російського режисера Антона Сушкевича, який проводив одиночний пікет на підтримку незаконно засудженого українського колеги Олега Сенцова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"На Пушкінській площі затримали режисера Антона Сушкевича. Він стояв в одиночному пікеті на підтримку Олега Сенцова", - пише видання.

За його інформацією, поліцейські при затриманні посилалися на 202-й указ "Про особливості застосування посилених заходів безпеки" під час чемпіонату світу з футболу.

"Однак прямої заборони на одиночне пікетування в указі немає", - підкреслюється в повідомленні.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

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Як відомо, Антон Сушкевич був режисером телесеріалу "Жіноча консультація".

Теми: Сенцов Росія політв'язні
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