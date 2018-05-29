Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві затримали російського режисера за пікет на підтримку Сенцова

Вівторок, 29 травня 2018, 12:21
У Москві затримали російського режисера за пікет на підтримку Сенцова

У центрі Москви поліція затримала російського режисера Антона Сушкевича, який проводив одиночний пікет на підтримку незаконно засудженого українського колеги Олега Сенцова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"На Пушкінській площі затримали режисера Антона Сушкевича. Він стояв в одиночному пікеті на підтримку Олега Сенцова", - пише видання.

За його інформацією, поліцейські при затриманні посилалися на 202-й указ "Про особливості застосування посилених заходів безпеки" під час чемпіонату світу з футболу.

"Однак прямої заборони на одиночне пікетування в указі немає", - підкреслюється в повідомленні.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта

Як відомо, Антон Сушкевич був режисером телесеріалу "Жіноча консультація".

Теми: СенцовРосіяполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Сенцов
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: