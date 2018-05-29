Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве задержали российского режиссера за пикет в поддержку Сенцова

Вторник, 29 мая 2018, 12:21
В Москве задержали российского режиссера за пикет в поддержку Сенцова

В центре Москвы полиция задержала российского режиссера Антона Сушкевича, который проводил одиночный пикет в поддержку незаконно осужденного украинского коллеги Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"На Пушкинской площади задержали режиссера Антона Сушкевича. Он стоял в одиночном пикете в поддержку Олега Сенцова", - пишет издание.

По его информации, полицейские при задержании ссылались на 202-й указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" во время чемпионата мира по футболу.

"Однако прямого запрета на одиночное пикетирование в указе нет", - подчеркивается в сообщении.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Как известно, Антон Сушкевич был режиссером телесериала "Женская консультация".

Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: