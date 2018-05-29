В Москве задержали российского режиссера за пикет в поддержку Сенцова

В центре Москвы полиция задержала российского режиссера Антона Сушкевича, который проводил одиночный пикет в поддержку незаконно осужденного украинского коллеги Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"На Пушкинской площади задержали режиссера Антона Сушкевича. Он стоял в одиночном пикете в поддержку Олега Сенцова", - пишет издание.

По его информации, полицейские при задержании ссылались на 202-й указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" во время чемпионата мира по футболу.

"Однако прямого запрета на одиночное пикетирование в указе нет", - подчеркивается в сообщении.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Как известно, Антон Сушкевич был режиссером телесериала "Женская консультация".