Оголосили підозру жінці, що брала участь в окупації Луганщини

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Вівторок, 29 травня 2018, 13:59

Прокуратура повідомила про підозру мешканці Луганщини, яка у 2014 році організовувала так званий "референдум про незалежність "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

За її даними, встановлено, що у травні 2014 року жінка на посаді "голови виборчої дільниці" була співорганізатором голосування на підтримку так званого "акту про державну самостійність "ЛНР", після "референдуму" вона взяла участь у підрахунку бюлетенів.

Зазначається, що зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Їй загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Українська правда
Теми: ОРДЛО референдум прокуратура
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