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Объявили подозрение женщине, которая участвовала в оккупации Луганщины

Вторник, 29 мая 2018, 13:59

Прокуратура сообщила о подозрении жительнице Луганской области, которая в 2014 году организовывала так называемый "референдум о независимости "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По ее данным, установлено, что в мае 2014 года женщина Луганщины на должности "председателя избирательного участка" была соорганизатором голосования в поддержку так называемого "акта о государственной самостоятельности" ЛНР ", после" референдума "она приняла участие в подсчете бюллетеней.

Отмечается, что злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Ей грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОреферендумпрокуратура
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