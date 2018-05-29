Порошенко розповів Штайнмаєру про загострення – і готує "нормандську" зустріч

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 29 травня виступить у Раді безпеки ООН, а заступник голови Адміністрації президента 1 червня відбуде до Берліна для підготовки зустрічі в "нормандському форматі".

Про відповідні свої доручення повідомив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

"Велику частину нашого часу (під час зустрічі – ред.) ми приділили ситуації на Донбасі", – сказав він.

"Абсолютно неприйнятно, що за останні декілька тижнів завдяки безвідповідальним діям російських військ і контрольованих ними бойовиків різко зросла інтенсивність обстрілів – і ми бачимо спроби наступальних операцій з боку бойовиків, які надзвичайно ефективно отримують відсіч від збройних сил України", – сказав Порошенко.

Президент подякував Штайнмаєру, що він "тримає руку на пульсі" щодо деескалації ситуації на сході України і підтримує запровадження миротворчої місії на Донбасі.

"За моїм дорученням міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуває в Нью-Йорку, і сьогодні о 3-й годині за українським часом розпочинається засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яке присвячено Україні. Клімкін там буде робити доповідь", – сказав Порошенко.

"Дуже важливо буде почути і позицію російського представника, бо ми дуже твердо розраховуємо на те, що рішення щодо миротворців має бути ухвалено найближчим часом", – зазначив український президент.

"І ми домовилися в Аахені, що спробуємо організувати якомога швидше зустріч на найвищому рівні "нормандського формату". І з цього приводу за моїм дорученням заступник голови президентської адміністрації 1 червня від’їжджає до Берліна для проведення переговорів про підготовку відповідної зустрічі", – заявив Порошенко.

Він також зазначив, що Україна наполягає на звільненні українських заручників із окупованих територій та політичних в’язнів із Росії:

"Включно з Сенцовим, включно з Сущенком, включно з Балухом і з багатьма іншими політичними в’язнями, які опинися у в’язниці лише тому, що відмовилися здавати російський паспорт і приймати російське громадянство".