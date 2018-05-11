Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко пропонує "Нормандській четвірці" зустрітися на початку червня

П'ятниця, 11 травня 2018, 14:25

Президент Петро Порошенко вважає за доцільне провести зустріч "Нормандської четвірки" на початку червня.

Про це він сказав 11 травня в Києві на спільній прес-конференції з президентом Словенії Борутом Пахором.

"Я вважаю, що її можна і варто провести вже на початку червня", – сказав Порошенко.

За його словами, наскільки ці надії можуть бути реалізовані, стане відомо 23-24 травня, коли будуть зроблені спроби попереднього узгодження.

Водночас президент зазначив, що призначати переговори лише задля зустрічі є недоцільно, потрібно напрацювати проекти рішень.

"В першу чергу, це проект рішення, яким чином забезпечити безпековий компонент з Мінських домовленостей, складовою частиною якої має стати рішення Ради безпеки ООН по миротворчих силах на окупованому Донбасі. Це найбільш ефективна і, може, єдина можливість зараз нарешті розпочати політичний процес підготовки до місцевих виборів під контролем міжнародних сил", – наголосив Порошенко.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоМінські угодинормандський форматДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: