Порошенко пропонує "Нормандській четвірці" зустрітися на початку червня

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П'ятниця, 11 травня 2018, 14:25

Президент Петро Порошенко вважає за доцільне провести зустріч "Нормандської четвірки" на початку червня.

Про це він сказав 11 травня в Києві на спільній прес-конференції з президентом Словенії Борутом Пахором.

"Я вважаю, що її можна і варто провести вже на початку червня", – сказав Порошенко.

За його словами, наскільки ці надії можуть бути реалізовані, стане відомо 23-24 травня, коли будуть зроблені спроби попереднього узгодження.

Водночас президент зазначив, що призначати переговори лише задля зустрічі є недоцільно, потрібно напрацювати проекти рішень.

"В першу чергу, це проект рішення, яким чином забезпечити безпековий компонент з Мінських домовленостей, складовою частиною якої має стати рішення Ради безпеки ООН по миротворчих силах на окупованому Донбасі. Це найбільш ефективна і, може, єдина можливість зараз нарешті розпочати політичний процес підготовки до місцевих виборів під контролем міжнародних сил", – наголосив Порошенко.

Валентина Романенко, УП
Теми: Порошенко Мінські угоди
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