Порошенко рассказал Штайнмайеру об обострении – и готовит "нормандскую" встречу

Министр иностранных дел Павел Климкин 29 мая выступит в Совете безопасности ООН, а заместитель главы Администрации президента 1 июня отбудет в Берлин для подготовки встречи в "нормандском формате".



О соответствующих своих поручениях сообщил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.



"Большую часть нашего времени (во время встречи – ред.) мы уделили ситуации на Донбассе", – сказал он.



"Абсолютно неприемлемо, что за последние несколько недель из-за безответственных действий российских войск и контролируемых ими боевиков резко возросла интенсивность обстрелов – и мы видим попытки наступательных операций со стороны боевиков, которые чрезвычайно эффективно получают отпор от Вооруженных сил Украины", – заявил Порошенко.



Президент поблагодарил Штайнмайера, что тот "держит руку на пульсе" относительно деэскалации ситуации на востоке Украины и поддерживает введение миротворческой миссии на Донбассе.



"По моему поручению министр иностранных дел Павел Климкин находится в Нью-Йорке, и сегодня в 3 часа по украинскому времени начинается заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное Украине. Климкин там будет делать доклад", – сказал Порошенко.

Ранее Порошенко уже выступал за проведение встречи "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии и Франции) в начале июня.



"Очень важно будет услышать и позицию российского представителя, потому что мы очень твердо рассчитываем на то, что решение о миротворцах должно быть принято в ближайшее время", – отметил украинский президент.



"И мы договорились в Аахене, что попробуем организовать как можно скорее встречу на высшем уровне "нормандского формата". По этому поводу по моему поручению заместитель главы президентской администрации 1 июня едет в Берлин для проведения переговоров о подготовке соответствующей встречи", – заявил Порошенко.



Он также отметил, что Украина настаивает на освобождении украинских заложников с оккупированных территорий и политических заключенных из России:



"Включая Сенцова, включая Сущенко, включая Балуха и многих других политических заключенных, которые окажись в тюрьме только потому, что отказались сдавать российский паспорт и принимать российское гражданство".