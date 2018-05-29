Порошенко рассказал Штайнмайеру об обострении – и готовит "нормандскую" встречу

643 просмотра
Вторник, 29 мая 2018, 14:05

Министр иностранных дел Павел Климкин 29 мая выступит в Совете безопасности ООН, а заместитель главы Администрации президента 1 июня отбудет в Берлин для подготовки встречи в "нормандском формате".

О соответствующих своих поручениях сообщил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

"Большую часть нашего времени (во время встречи – ред.) мы уделили ситуации на Донбассе", – сказал он.

"Абсолютно неприемлемо, что за последние несколько недель из-за безответственных действий российских войск и контролируемых ими боевиков резко возросла интенсивность обстрелов – и мы видим попытки наступательных операций со стороны боевиков, которые чрезвычайно эффективно получают отпор от Вооруженных сил Украины", – заявил Порошенко.

Президент поблагодарил Штайнмайера, что тот "держит руку на пульсе" относительно деэскалации ситуации на востоке Украины и поддерживает введение миротворческой миссии на Донбассе.

"По моему поручению министр иностранных дел Павел Климкин находится в Нью-Йорке, и сегодня в 3 часа по украинскому времени начинается заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное Украине. Климкин там будет делать доклад", – сказал Порошенко.

Ранее Порошенко уже выступал за проведение встречи "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии и Франции) в начале июня.

"Очень важно будет услышать и позицию российского представителя, потому что мы очень твердо рассчитываем на то, что решение о миротворцах должно быть принято в ближайшее время", – отметил украинский президент.

"И мы договорились в Аахене, что попробуем организовать как можно скорее встречу на высшем уровне "нормандского формата". По этому поводу по моему поручению заместитель главы президентской администрации 1 июня едет в Берлин для проведения переговоров о подготовке соответствующей встречи", – заявил Порошенко.

Он также отметил, что Украина настаивает на освобождении украинских заложников с оккупированных территорий и политических заключенных из России:

"Включая Сенцова, включая Сущенко, включая Балуха и многих других политических заключенных, которые окажись в тюрьме только потому, что отказались сдавать российский паспорт и принимать российское гражданство".

Алена Рощенко, УП
Темы: Донбасс Порошенко Путин Германия ООН
powered by lun.ua
По теме
Боевики на Донбассе открыли огонь по представителям ОБСЕ 29 мая 2018, 13:58
Украинец хотел провезти на оккупированный Донбасс технику для майнинга 29 мая 2018, 12:49
32 россиянам уже вынесены приговоры за бои на Донбассе – Матиос 29 мая 2018, 12:10
Все новости
Главные новости
Матиос рассказал, какие преступления чаще всего совершают украинские военные
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
Боевики на Донбассе открыли огонь по представителям ОБСЕ
Стрельба в Бельгии: возросло число погибших, полиция говорит о теракте
Все новости
тренд

Instagram-пользователи "играют" со своей едой

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали