Апеляційний суд теж відмовив прокуратурі в обвинуваченні Коцаби

2510 переглядів
Вівторок, 29 травня 2018, 15:12

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області щодо блогера Руслана Коцаби, якого звинувачували в державній зраді.

Про це повідомляє 29 травня адвокат Коцаби Тетяна Монтян у Facebook.

В лютому Долинський районний суд Івано-Франківської області повернув прокуратурі обвинувальний акт щодо журналіста й блогера Руслана Коцаби.

Про блогера "Українська правда" писала в матеріалі "Чийого сумління в’язень Руслан Коцаба?".

На початку 2015 року Служба безпеки України затримала Коцабу за підозрою у держзраді. Той, наче б то, намагався зірвати мобілізацію.

12 травня 2016 року Івано-Франківський міськсуд визнав винним Руслана Коцабу за статтею "перешкоджання діяльності Збройним Силам України" і призначив йому покарання у вигляді ув'язнення на 3,5 роки.

У червні 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області визнав журналіста Руслана Коцабу невинним у державній зраді і звільнив його з під варти.

Прокуратура оскаржила це рішення і 1 червня 2017 року Вищий спецсуд скасував виправдальну ухвалу Коцабі та повернув справу на повторний розгляд.

Українська правда
Теми: суд ЗМІ
powered by lun.ua
По темі
Суд у справі Крисіна перенесли через його відмову виходити з камери 29 травня 2018, 15:29
Апеляційний суд підтвердив арешт учасниці нападу на "кіборга" 29 травня 2018, 14:24
ВРП звільнила суддю, який дав умовний термін Крисіну 29 травня 2018, 12:37
Усі новини
Головні новини
Суд відправив під домашній арешт молодика, який побив пенсіонера біля "Лісової"
Матіос розповів, які злочини найчастіше скоюють українські військові
Грузія розриває дипломатичні відносини з Сирією
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по представниках ОБСЄ
Усі новини
здоров'я

4 поради, як не захворіти від кондиціонера

читай!

"Ілюзія знання. Чому ми ніколи не думаємо на самоті": уривок із книжки