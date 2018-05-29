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Апеляційний суд теж відмовив прокуратурі в обвинуваченні Коцаби

Вівторок, 29 травня 2018, 15:12

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області щодо блогера Руслана Коцаби, якого звинувачували в державній зраді.

Про це повідомляє 29 травня адвокат Коцаби Тетяна Монтян у Facebook.

В лютому Долинський районний суд Івано-Франківської області повернув прокуратурі обвинувальний акт щодо журналіста й блогера Руслана Коцаби.

Про блогера "Українська правда" писала в матеріалі "Чийого сумління в’язень Руслан Коцаба?".

На початку 2015 року Служба безпеки України затримала Коцабу за підозрою у держзраді. Той, наче б то, намагався зірвати мобілізацію.

12 травня 2016 року Івано-Франківський міськсуд визнав винним Руслана Коцабу за статтею "перешкоджання діяльності Збройним Силам України" і призначив йому покарання у вигляді ув'язнення на 3,5 роки.

У червні 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області визнав журналіста Руслана Коцабу невинним у державній зраді і звільнив його з під варти.

Прокуратура оскаржила це рішення і 1 червня 2017 року Вищий спецсуд скасував виправдальну ухвалу Коцабі та повернув справу на повторний розгляд.

Українська правда
Теми: судЗМІ
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