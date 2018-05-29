Апелляционный суд тоже отказал прокуратуре в обвинении Коцабы

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Долинского районного суда Ивано-Франковской области по блогеру Руслану Коцабе, которого обвиняли в государственной измене.



Об этом сообщает 29 мая адвокат Коцабы Татьяна Монтян в Facebook.



В феврале Долинский районный суд Ивано-Франковской области вернул прокурору обвинительный акт в отношении журналиста и блогера Руслана Коцабы.

О блогере "Украинская правда" писала в материале "Чьей совести узник Руслан Коцаба?".

В начале 2015 года Служба безопасности Украины задержала Коцабу по подозрению в госизмене. Тот, якобы, пытался сорвать мобилизацию.



12 мая 2016 года Ивано-Франковский горсуд признал виновным Руслана Коцабу по статье "препятствование деятельности Вооруженным Силам Украины" и назначил ему наказание в виде заключения на 3,5 года.



В июне 2016 года года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал журналиста Руслана Коцабу невиновным в государственной измене и освободил его из-под стражи.



Прокуратура обжаловала это решение и 1 июня 2017 года Высший спецсуд отменил оправдательный приговор Коцабе и вернул дело на повторное рассмотрение.