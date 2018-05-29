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Суд відправив під домашній арешт молодика, який побив пенсіонера біля "Лісової"

Вівторок, 29 травня 2018, 15:26

Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру 24-річному громадянину Грузії, який на ґрунті раптово виниклого конфлікту, завдав 64-річному киянину черепно-мозкову травму.

Про це повідомляє 29 травня прес-служба столичної прокуратури.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України, тобто у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (хуліганстві), вчиненому групою осіб

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

25 травня на території торгівельного центру "Bazar" поблизу станції метро "Лісова" 24-річний молодик працівник ринку вдарив в обличчя літнього чоловіка, який зробив йому зауваження.

26 травня правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера.

27 травня кілька десятків агресивно налаштованих молодиків пошкодили його торгову точку та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

Тоді постраждало троє правоохоронців. 34 особи доставили до поліції.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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