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Суд отправил под домашний арест молодчика, избившего пенсионера возле "Лесной"

Вторник, 29 мая 2018, 15:26

Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает 29 мая пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (хулиганство), совершенном группой лиц.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 мая на территории торгового центра "Bazar" возле станции метро "Лесная" 24-летний молодчик работник рынка ударил в лицо пожилого мужчину, который сделал ему замечание.

26 мая правоохранители задержали мужчину, который избил военного пенсионера.

27 мая несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили его торговую точку и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни.

Тогда пострадало трое правоохранителей. 34 человека доставили в полицию.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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