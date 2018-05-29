Суд отправил под домашний арест молодчика, избившего пенсионера возле "Лесной"

Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму.



Об этом сообщает 29 мая пресс-служба столичной прокуратуры.



Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (хулиганство), совершенном группой лиц.



По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



25 мая на территории торгового центра "Bazar" возле станции метро "Лесная" 24-летний молодчик работник рынка ударил в лицо пожилого мужчину, который сделал ему замечание.



26 мая правоохранители задержали мужчину, который избил военного пенсионера.



27 мая несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили его торговую точку и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни.



Тогда пострадало трое правоохранителей. 34 человека доставили в полицию.