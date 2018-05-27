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Конфлікт біля "Лісової": постраждало 3 поліцейських, затримано 34 особи

Неділя, 27 травня 2018, 13:46

Внаслідок конфлікту на ринку біля станції метро "Лісова" постраждало троє правоохоронців. 34 особи доставили до поліції.

Про це повідомляє в неділю поліція Києва.

За попередньою інформацією поліції, кілька десятків агресивно налаштованих молодиків пошкодили торгову точку продавця, який побив військового пенсіонера і в суботу був затриманий, та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

Як повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко, близько 11 години група з приблизно 60-70 чоловік почала трощити торгову точку.

"Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу. Десятьох активних учасників затримали і доставили до управління поліції. Зараз слідчі вивчають записи відеонагляду, зокрема і ті, що розміщені у мережі Інтернет, тож діям кожного доставленого нададуть правову кваліфікацію", - сказав Крищенко.

Він також зазначив, що слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Спочатку в поліції повідомили про 10 затриманих, однак згодом заявили, що загалом до управління поліції доставили 34 особи.

Як повідомлялося, у неділю зранку поряд з кіоском на ринку біля станції метро "Лісова", де 25 травня побили військового пенсіонера, сталася сутичка між невідомими чоловіками та правоохоронцями.

У суботу поліція Києва повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро "Лісова".

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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