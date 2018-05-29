Бойко хоче прямих переговорів Києва з Москвою і Донбасом

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Вівторок, 29 травня 2018, 17:59

Співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко заявив, що Києву слід почати прямі переговори з Москвою, Донецьком і Луганськом.

Про це він сказав у вівторок, 29 травня, в Міжнародний день миротворців, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, війна, яка забрала життя більш ніж десяти тисяч громадян, триває, а влада "не робить жодного кроку для того, щоб налагодити прямі переговори з іншими сторонами конфлікту".

Бойко зазначив, що сьогодні необхідні прямі переговори офіційного Києва з Москвою, Донецьком і Луганськом.

"Україні потрібні багатосторонні формати врегулювання. Успіх переговорів в нормандському форматі, в рамках американо-російської посередницької місії дозволить прискорити мирний процес", - заявив співголова Опоблоку.

"В першу чергу, домогтися підтримки рішення Ради Безпеки ООН про введення миротворчого контингенту на Донбас. Це, безумовно, важливий крок, але для встановлення миру в Україні цього недостатньо. Київ повинен виходити на прямі переговори з Москвою, Донецьком і Луганськом", - заявив політик.

Бойко вважає, що Україні необхідно докорінно змінювати підходи до зовнішньої політики.

"Той курс, який проводить нинішня влада, веде до загострення відносин з усіма нашими сусідами - Польщею, Угорщиною, Білоруссю. З країни-миротворця за нинішньої влади Україна перетворюється в "больову точку" Європи", - сказав депутат.

Він також запевнив, що у його фракції є конкретний план врегулювання конфлікту на сході, серед кроків якого - ухвалення законів про особливий статус Донбасу і закону про амністію для тих, хто не вчинив тяжких злочинів, а також відновлення економічного співробітництва, проведення там місцевих виборів за українськими законами та інше.

Українська правда
Теми: Бойко Опозиційний блок Донбас Росія
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