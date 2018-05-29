Розгін Майдану: ГПУ передала до суду справу підлеглого Авакова

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника департаменту громадської безпеки МВС, обвинуваченого в керуванні розгоном Майдану в 2014 році.

Про це повідомляє Генпрокуратура.

"До Печерського районного суду міста Києва спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно одного з колишніх керівників Департаменту громадської безпеки МВС України (на даний час проходить службу на керівній посаді у Національній гвардії України)", – йдеться в повідомленні.

За інформацією джерела "Української правди", йдеться про Володимира Гриняка, який наразі є начальником головного управління Національної гвардії.

Йому інкримінують, зокрема, перешкоджання мітингам із застосуванням фізичного насильства, перевищення влади та організацію такого перевищення правоохоронцями, внаслідок чого постраждали понад 300 осіб.

Серед 16 статей обвинувального акту – організація умисного вбивства двох і більше осіб, організація спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, слідство стверджує, що Гриняк неодноразово впродовж протестів надавав "беркутівцям" неофіційні виплати.

Також в ГПУ зазначають, що Гриняка обвинувачують у "вчиненні низки інших злочинів в період січня-лютого 2014 року і, зокрема, під час силового розгону 18.02.2014 ходи "Мирний наступ до Верховної Ради України щодо внесення конституційних змін" та штурму Майдану під виглядом антитерористичної операції".

"У ході здійснення досудового розслідування до суду вносилось клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, у задоволенні якого відмовлено, апеляційна скарга залишена без задоволення", – повідомили у прокуратурі.

Крім того, у відомстві наголосили, що клопотали про арешт Гриняка, однак суд відпустив його під особисте зобов’язання.

В 2016 році під час обрання запобіжного заходу Володимиру Гриняку повідомлялось, що він служив у зоні АТО з 2014 по 2015 рік.

На підтримку Гриняка тоді прийшли депутати з партії "Народний фронт". Вони пропонували взяти екс-начальника громадської безпеки МВС на поруки.