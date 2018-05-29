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Разгон Майдана: ГПУ передала в суд дело подчиненного Авакова

Вторник, 29 мая 2018, 19:26

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя департамента общественной безопасности МВД, обвиняемого в управлении разгоном Майдана в 2014 году.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

"В Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении одного из бывших руководителей департамента общественной безопасности МВД Украины (в настоящее время проходит службу на руководящей должности в Национальной гвардии Украины)", – говорится в сообщении.

По информации источника "Украинской правды", речь идет о Владимире Гриняке, который сейчас является начальником главного управления Национальной гвардии.

Ему инкриминируют, в частности, препятствование митингам с применением физического насилия, превышение власти и организацию такого превышения правоохранителями, в результате чего пострадали более 300 человек.

Среди 16 статей обвинительного акта – организация умышленного убийства двух и более лиц, организация причинения тяжких телесных повреждений.

Кроме того, следствие утверждает, что Гриняк неоднократно на протяжении протестов выдавал "беркутовцам" неофициальные выплаты.

Также в ГПУ отмечают, что Гриняка обвиняют в "совершении ряда других преступлений в период января-февраля 2014 года и, в частности, во время силового разгона 18.02.2014 ходы "Мирное наступление к Верховной Раде Украины относитель внесения конституционных изменений" и штурма Майдана под видом антитеррористической операции".

"В ходе осуществления досудебного расследования в суд вносилось ходатайство об отстранении подозреваемого от должности, в удовлетворении которого отказано, апелляционная жалоба оставлена ​​без удовлетворения", – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ходатайствовали об аресте Гриняка, однако суд отпустил его под личное обязательство.

В 2016 году при избрании меры пресечения Владимиру Гриняку сообщалось, что он служил в зоне АТО с 2014 по 2015 год.

В поддержку Гриняка тогда пришли депутаты от партии "Народный фронт". Они предлагали взять экс-начальника общественной безопасности МВД на поруки.

Темы: Майдан
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