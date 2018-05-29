На презентацію книжки Авакова прийшло пів "Народного фронту", Гройсман і Ложкін

На презентацію нової книжки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зібралися народні депутати, міністри та колишні урядовці.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент УП.

Зокрема на презентацію приїхав прем‘єр Володимир Гройсман, екс-прем‘єр Арсеній Яценюк, міністр юстиці Павло Петренко, міністр фінансів Олександр Данилюк, секретар РНбО Олександр Турчинов, екс-глава АП Борис Ложкін та міністр екології Остап Семерак.

Крім того на заході присутні депутати з фракції Народний фронт, члени фракції БПП Іван Винник і Артур Палатний, член фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.

Також на заході є колишні члени уряду - Айварас Абромавичус та Андрій Пивоварський.

Роман кравець

Роман кравець

Роман кравець

Роман кравець

Роман кравець

Роман кравець

Роман кравець

Роман кравець

Роман кравець

Роман кравець

У листопаді 2017 року Арсен Аваков вже презентував свою першу книжку "Ленін з нами". Тоді на її презентацію прийшли члени Кабміну, народні депутати різних фракцій, працівники АП та МВС.