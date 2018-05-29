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На презентацию книги Авакова пришли пол "Народного фронта", Гройсман и Ложкин

Вторник, 29 мая 2018, 20:10
На презентацию книги Авакова пришли пол Народного фронта, Гройсман и Ложкин

На презентацию новой книги министра внутренних дел Арсена Авакова собрались народные депутаты, министры и бывшие чиновники.

Об этом с места событий сообщает корреспондент УП.

В частности на презентацию приехал премьер Владимир Гройсман, экс-премьер Арсений Яценюк, министр юстиции Павел Петренко, министр финансов Александр Данилюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава АП Борис Ложкин и министр экологии Остап Семерак.

Кроме того, на мероприятии присутствовали депутаты из фракции Народный фронт, члены фракции БПП Иван Винник и Артур Палатный, член фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.

Также на мероприятии есть бывшие члены правительства - Айварас Абромавичюс и Андрей Пивоварский.

 
Роман кравец
 
Роман кравец
 
Роман кравец
 
Роман кравец
 
Роман кравец
 
Роман кравец
 
Роман кравец
 
Роман кравец
 
Роман кравец
 
Роман кравец

В ноябре 2017 года Арсен Аваков уже представил свою первую книгу "Ленин с нами". Тогда на ее презентацию пришли члены Кабмина, народные депутаты разных фракций, работники АП и МВД.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковНародный фронтЯценюкГройсман
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