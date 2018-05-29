На презентацию книги Авакова пришли пол "Народного фронта", Гройсман и Ложкин
На презентацию новой книги министра внутренних дел Арсена Авакова собрались народные депутаты, министры и бывшие чиновники.
Об этом с места событий сообщает корреспондент УП.
В частности на презентацию приехал премьер Владимир Гройсман, экс-премьер Арсений Яценюк, министр юстиции Павел Петренко, министр финансов Александр Данилюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава АП Борис Ложкин и министр экологии Остап Семерак.
Кроме того, на мероприятии присутствовали депутаты из фракции Народный фронт, члены фракции БПП Иван Винник и Артур Палатный, член фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.
Также на мероприятии есть бывшие члены правительства - Айварас Абромавичюс и Андрей Пивоварский.
В ноябре 2017 года Арсен Аваков уже представил свою первую книгу "Ленин с нами". Тогда на ее презентацию пришли члены Кабмина, народные депутаты разных фракций, работники АП и МВД.