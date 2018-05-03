Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ГПУ прокоментували інформацію про блокування розслідування щодо Манафорта

Четвер, 3 травня 2018, 08:27
У ГПУ прокоментували інформацію про блокування розслідування щодо Манафорта

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до ГПУ по допомогу щодо розслідування у справі колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це Єнін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Американські правоохоронці, ані ФБР, ані Мюллер, до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв’язку зі справою Манафорта не звертались. Тобто і "забороняти" не було що в принципі", - зазначив він.

Єнін заявив, що сподівається на те, що йдеться "про банальну помилку в перекладі" щодо статті The New York Times про блокування Україною розслідування про Манафорта.

За його словами, "про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та нашими американськими партнерами не йдеться". 

"Кращим свідченням цього є повернуті з США в Україну понад 600 тис. дол. США в рамках проваджень, пов’язаних зі згаданими у статті Нью-Йорк таймс провадженнями. Жодних "заборон" виконувати запити про міжнародно-правову допомогу з США не існує в природі!", - наголосив Єнін.

Раніше видання NYT опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних із колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times пояснювали це тим, що українські чиновники побоюються образити Трампа і втратити як фінансову підтримку США, так і постачання американської зброї.

Українська правда
Теми: Пол МанафортГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта зливав росіянам дані щодо кампанії Трампа – Мінфін США
Трамп помилував Манафорта
Трамп може помилувати Флінна й Манафорта – CNN
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: