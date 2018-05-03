У ГПУ прокоментували інформацію про блокування розслідування щодо Манафорта

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до ГПУ по допомогу щодо розслідування у справі колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це Єнін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Американські правоохоронці, ані ФБР, ані Мюллер, до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв’язку зі справою Манафорта не звертались. Тобто і "забороняти" не було що в принципі", - зазначив він.

Єнін заявив, що сподівається на те, що йдеться "про банальну помилку в перекладі" щодо статті The New York Times про блокування Україною розслідування про Манафорта.

За його словами, "про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та нашими американськими партнерами не йдеться".

"Кращим свідченням цього є повернуті з США в Україну понад 600 тис. дол. США в рамках проваджень, пов’язаних зі згаданими у статті Нью-Йорк таймс провадженнями. Жодних "заборон" виконувати запити про міжнародно-правову допомогу з США не існує в природі!", - наголосив Єнін.

Раніше видання NYT опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних із колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times пояснювали це тим, що українські чиновники побоюються образити Трампа і втратити як фінансову підтримку США, так і постачання американської зброї.