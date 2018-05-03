Суд допитав ще двох свідків у справі про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва відклав дебати у справі державну зраду екс-президента Віктора Януковича і продовжив допит свідків захисту.

3 травня суд заслухав жителя Криму Андрія Нікіфорова та колишнього керівника служби охорони резиденції "Межигір’я" Анатолія Кобилинського.

Нікіфоров розповів, що отримав інвалідність під час повернення з "Антимайдану" до Криму.

Він довго не міг відповісти на запитання обвинувачення "В якій країні виживете?", тож прокурори вирішили припинити допит Нікіфорова.

Кобилинський після перерви розповів про "захоплення" резиденції Януковича.

За його словами, близько 4-5 ранку 22 лютого 2014 року йому повідомили, що співробітники держохорони почали покидати Межигір’я. "Я також прийняв рішення про зняття охорони з об’єкта", – сказав свідок.

Кобилинський заявив, бачив, як захоплювали резиденцію і як "два угрупування не могли щось поділити біля парковки" на території.

Він сказав, що люди, які прийшли в дім екс-президента, бажали знайти Януковича і змусили його відмовитися від займаного поста.

"Коли я 23 числа прийшов на об’єкт, мені сказали, що вночі був напад на "хонку". Тоді, зараз уже нардеп Тетяна Чорновіл, разом з групою озброєних осіб, проникла в будівлю і вийшла звідки з рюкзаком, але не відомо, що вона винесла", – сказав він.

За словами свідка, уже після захоплення він бачив, як з резиденції вивозили речі вантажівками: "Протягом 4 днів з території виїжджало кілька автомобілів (фур), а також колона з 15 автомобілів фольцваген транспортер. Що вони вивозили, я не уявляю".

Суд оголосив перерву до 10 ранку 4 травня.

А 17 травня суд допитає в режимі відеоконференції колишнього командуючого Внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка.

Раніше планувалося, що 3 травня вже почнуться дебати сторін. Проте адвокати Януковича заявили, що мають розпорядження від свого підзахисного не брати участь у дебатах до моменту, поки не будуть заслухані всі свідки та розглянуті всі матеріали захисту.

Адвокат Віталій Сердюк говорив "Українській правді", що у справі слід ще допитати понад 10 свідків захисту.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд, переховуючись у Росії.

Януковича підозрюють у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (поплічництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Генеральна прокуратура розглядає як "незаперечне документальне підтвердження" державної зради Януковича його звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про використання російських збройних сил для "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України".