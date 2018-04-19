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Суд щодо Януковича перейшов до дебатів. Захист оголосив протест

Четвер, 19 квітня 2018, 17:57
Суд щодо Януковича перейшов до дебатів. Захист оголосив протест

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича, перейшов до стадії судових дебатів.

Про це оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко на засіданні в четвер і надав слово стороні обвинувачення.

Захист Януковича заявив, що це рішення "не законне і прийняте під грубим політичним тиском".

Адвокати заявили, що позбавлені клієнтом можливості брати участі в дебатах до моменту, коли будуть заслухані всі свідки та розглянуті всі матеріали захисту.

За словами адвоката Віталія Сердюка, не допитано ще більше 10 свідків захисту. Зокрема на засіданні в четвер суд відмовився заслуховувати колишнього командувача внутрішніми військами МВС Станіслава Шуляка та екс-голову СБУ Олександра Якименка, які, за словами адвокатів, підтвердили своє перебування в Росії та висловили бажання дати свідчення шляхом відеозв'язку.

Також Сердюк вкотре звинуватив суд у "виконанні політичного замовлення" і прагненні "винести остаточне рішення до першотравневих свят". Адвокат теж наголосив, що раніше дебати були перенесені на 24 та 25 квітня.

На це суддя запевнив, що розуміє неготовність сторони захисту до дебатів на даний момент та запевнив, що не буде давати слово адвокатам до 1 травня, а слово має обвинувачення.

Сердюк перебив промову прокурора Руслана Кравченка та оголосив, що на знак протесту адвокати залишають залу судового засідання, що й сталося.

Дев'ятко зупинив прокурора та пояснив, що з огляду на обставини, що склалися, оголошує перерву в засіданні до 10.00 3 травня.

На засіданні в четвер суд заслухав свідка захисту екс-начальника Генштабу ЗСУ і екс-командувача ВМС Юрія Ільїна, який давав свідчення шляхом відеомосту з анексованого Росією Криму.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсправа про держзраду
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