Захист Януковича заявив, що суд не може призначати йому інших адвокатів

Адвокат екс-президента Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді заявив, що об’єднання AVER Lex і надалі буде представляти інтереси Януковича в суді.

Так Сердюк прокоментував пропозицію Оболонського районного суду Києва, який веде справу про держзраду, надати Януковичу державного захисника, якщо його адвокати не будуть приходити на судові засідання.

"Законом заборонено залучати державних адвокатів в той час, коли клієнта представляють і захищають адвокати за договором, тому будь-якої можливості залучити безкоштовного адвоката у суду немає", - наголосив Сердюк і додав, що суд позбавлений такого права.

Наступне судове засідання по справі має відбутися 3 травня о 10.00, але, за словами Сердюка, адвокатів Януковича не буде на суді, оскільки вони зайняті в інших судових процесах.

"Ми подавали суду ще три тижні тому графік нашої завантаженості і повідомляли суд про неможливість прибуття 3 травня", - сказав адвокат.

Крім того, Сердюк заявив, що суд поки не перейшов до стадії дебатів, тому що у справі мають іще бути допитані більш ніж 10 свідків захисту.

19 квітня Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу щодо держзради Януковича, перейшов до стадії судових дебатів. Таке рішення оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Адвокати Януковича заявили, що мають розпорядження від свого підзахисного не брати участь у дебатах до моменту, поки не будуть заслухані всі свідки та розглянуті всі матеріали захисту.

Суддя наголосив, що суд заслухав усіх свідків, яких мав допитати, та володіє повною картиною того, що сталося.

На знак протесту адвокати залишили залу судового засідання. Вони викликали поліцію і написали заяву про "злочин" суддів та прокурорів.

Дев'ятко оголосив перерву в засіданні до 10.00 3 травня. Цього дня та 4 травня мають відбутися судові дебати. У разі неявки адвокатів суд розгляне варіант про залучення захисника із центру правової допомоги.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд, переховуючись від правосуддя в Росії.

Януковича підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Генеральна прокуратура розглядає як "незаперечне документальне підтвердження" державної зради Януковича його звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про використання російських збройних сил для "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України".