Міноборони: Підривні роботи в Балаклії не вели

Підривні роботи на території арсеналу зброї в Балаклії Харківської області 3 травня не проводили, причини загорання ще з'ясовують.

Про це повідомляє Міністерство оборони в інформації станом на 17:00 четверга.

Вдень загорілася трава на території технічного майданчика, де відбувається очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після події 2017 року.

"В той час на території технічного майданчика працювали групи, які готували територію для подальшого очищення. Підривні роботи в той час на території майданчику не проводилися", – заявляє Міноборони.

На місці події працюють пожежні команди Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Для ліквідації пожежі залучено 2 пожежні танки, інженерну машину розгородження, 8 пожежних автомобілів, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8. Також додатково направлено ще 2 пожежні танки. Здійснюється повітряна розвідка за допомогою вертольота, для оточення території залучено підрозділи Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Для з’ясування обставин на місце події направлено літаком оперативну групу Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що інформація про надзвичайну ситуацію на території колишнього сховища у Балаклії надійшла близько 14:00 – і за тривогою підняли весь особовий склад поліції Балаклійського району.

"Постраждалих у результаті події немає. Порушень інфраструктури району не зафіксовано", – інформує поліція.

Для забезпечення охорони порядку у цілодобовому режимі розроблено розрахунок сил та засобів. Для перекриття доріг задіяні сили місцевої поліції, розставлені блокпости на під’їзді до військового містечка.

Поліцейські зроблять усе для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян, йдеться в повідомленні.

А Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що авіація ДСНС о 16:50 приступила до гасіння пожежі в Балакліїза дорученням президента.

Суха трава на технічній території військової частини "65 Арсенал" Міноборони загорілася о 13:40 – почалися поодинокі вибухи боєприпасів на площі близько 35 га.

Станом на 17:00, від ДСНС на місці події працювало 37 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу.

Вдень стало відомо про нову пожежу на арсеналі в Балаклії, неприбрані снаряди вибухали – і частина мешканців евакуювалася.

Рік тому в Балаклії вже вибухали снаряди внаслідок пожежі, яку гасили не менше трьох днів і наслідки якої долають досі.

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